Gelin arabasındaki 'Corona bile engel olamadı aşka' yazısı tebessüm ettirdi

Gelin arabasındaki 'Corona bile engel olamadı aşka' yazısı tebessüm ettirdiKAHRAMANMARAŞ'ta bir gelin arabasının arkasına yazılan 'Corona bile engel olamadı aşka' yazısı, görenlere tebessüm ettirdi.

30.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:14
Gelin arabasındaki 'Corona bile engel olamadı aşka' yazısı tebessüm ettirdi
KAHRAMANMARAŞ'ta bir gelin arabasının arkasına yazılan 'Corona bile engel olamadı aşka' yazısı, görenlere tebessüm ettirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart'ta düğün ve nişan organizasyonları yasaklandı, nikahlar ise sadece evlenecek çift ve şahitlerin alındığı salonlarda kıyılmaya başlandı. Salgın döneminde nikah kıyan çiftlerin kullandığı gelin arabalarının arkasına yazılı 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da yerini koronavirüslü yazılara bıraktı. Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda kameralara yansıyan bir gelin arabasının arkasındaki Corona bile engel olamadı aşka yazısı görenelere tebessüm ettirdi. Gelin arabasındaki ’Corona bile engel olamadı aşka’ yazısı tebessüm ettirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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