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Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde gelin arabasının önünü kesenler, damadı bıçakladılar.

24.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:09Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
'in ilçesinde gelin arabasının önünü kesenler, damadı bıçakladılar.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 4069 Sokak'ta meydana gelen olayda, düğün sonrası yapılan konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. isimli şüpheliler, damat Tahsin A.'den bahşiş istediler. Araçtan inen Tahsin A.'ya bıçak sallayan şüphelilerden Ü.M.Ç., damadı darp edilip sol baldır kısmından yaraladı. A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. adlı şahıslar, olaydan sonra kayıplara karıştılar. Hastaneye kaldırılan damat Tahsin A. ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E.'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Yeni Mahalle, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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