Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı

Orta Asya'da bir düğünde kameralar önünde elindeki pastayı damadın ağzına doğru götürüp geri çeken gelin, maruz kaldığı tepki ile neye uğradığını şaşırdı.

Bu hareketinden dolayı davetlilerin önünde damat tarafından tokatlanan gelin, arkasında turan sofranın üzerine düştü. Damadın arkasında duran bir kişi damadı geline tekrar vurmaması için tutmaya çalışırken, başka bir davetli de gelini teselli etmeye çalıştı. Videonun sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra herkes damada sert tepki gösterdi.

İşte o anlardan kareler;