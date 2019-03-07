07 Mart 2019, 15:31
»»

Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı

Pastayı damadın ağzına doğru götürüp geri çeken gelin, yaptığı bu hareketin bedelini ağır ödedi.

Orta Asya'da bir düğünde kameralar önünde elindeki pastayı damadın ağzına doğru götürüp geri çeken gelin, maruz kaldığı tepki ile neye uğradığını şaşırdı.

Bu hareketinden dolayı davetlilerin önünde damat tarafından tokatlanan gelin, arkasında turan sofranın üzerine düştü. Damadın arkasında duran bir kişi damadı geline tekrar vurmaması için tutmaya çalışırken, başka bir davetli de gelini teselli etmeye çalıştı. Videonun sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra herkes damada sert tepki gösterdi.

İşte o anlardan kareler;

Asya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (65)
BİRSEN: Erkeğim diyen kişi , kadına şiddet uygulamamalı . Çünkü o kişi senin güç dengende değil ki . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KOLPAÇİNO: Kazak erkeği herhalde...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜNÜN MÜFTÜSÜ: Tüm Yorumcuların REGAİP Kandilli Mübarek Olsun.
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
YORUMCU: NASIL YA BU TAKIM ELBİSELİ HAYVANLA MI EVLENİP GÖZ GÖRE GÖRE HAYATINI MAHVEDİCEK Mİ
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
ENDER 08: Gelin ve damat evlendiklerinden farkındamı acaba özelikle damat
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
Tüm 65 yorumu okumak için tıklayın