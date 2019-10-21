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Gelin geldiği köye muhtar olan kadın, herkesin takdirini kazandı

Elazığ'da yıllar önce gelin geldiği köyüne muhtar olan Gülizar Demirpolat, vaatlerini yerine getirmeye başladı. Kısa sürede girişimleriyle muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yaptıran Demirpolat, azmi ve çalışmasıyla örnek oldu.

21.10.2019 10:16

Elazığ'da muhtar kocasından etkilenip yıllar önce gelin geldiği köyüne muhtar olan Gülizar Demirpolat, kısa sürede köye muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yaptırdı.

AZMİ VE ÇALIŞMASIYLA ÖRNEK OLDU

Merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi muhtarı Zülküf Demirpolat'ın yaptığı hizmetleri gören ve heveslenen eşi Gülizar Demirpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde gelin geldiği merkeze bağlı Beydalı köyünden aday oldu. Demirpolat tek adayla yarışarak 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtarlığı kazandı. Kocası da muhtar olan Demirpolat, vaatlerini yerine getirmeye başladı. Kısa sürede girişimleriyle muhtarlık, imam evi, köy odası ve çeşme yaptıran Demirpolat, azmi ve çalışmasıyla örnek oldu.

"GÜZEL ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Beydalı köyüne Adana'dan gelin geldiğini dile getiren Muhtar Gülizar Demirpolat, "Köyün eksikliklerini bildiğim için bir şeyler yapmak istedim. Muhtarlığa adaylığımı koydum, çok şükür muhtar oldum. Halkımızın bize kolayca ulaşacağı bir mekan olsun istedim. Eski bir okul binası vardı. Burayı muhtarlık ve köy odası inşa ettik. Çok amaçlı kullanır bir hale getirdik. Köy çeşmesini yeniledik, imam evi yaptık, 6 tane bay bayan lavabolar yaptık. Bu süreçte en büyük destekçim eşimdir. Birbirimiz ile yardımlaşarak böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

EŞİ DE DESTEK OLUYOR

Eşinin gelin geldiği köyde muhtar olduğunu belirten eşi Zülküf Demirpolat, "Zaman zaman elimden geldikçe yardımcı oluyorum. Misafirlerini ağırlayacağı köy odası, muhtarlık binası, bay bayan ayrı yer haline getirdi. Köyde imam olmadığı için il müftüsünün talebi üzerine buraya imam evi yaptık" diye konuştu.

Gelin geldiği köye muhtar olan kadın, herkesin takdirini kazandı

Elazığ, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


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