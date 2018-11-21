Gelin Görümceye Hırsızlık Gözaltısı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:48



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:48

SAMSUN'da 2 ayrı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen Buse Y. (20) ve görümceleri A.Y. (17) ile M.Y. (16) yakalanarak gözaltına alındı.İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gelen hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü eliplerince soruşturma başlatıldı. 2 farklı adresten toplamda 9 bin TL, altın kolye ve cep telefonu çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelileri Buse Y. ve görümceleri A.Y. ile M.Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.