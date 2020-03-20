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Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı

Şişli Evlendirme Dairesi'ne evlenmek için giden çift, koronavirüs salgını sebebiyle binanın dışında evlendi. Alınan tedbirle ilgili nikah memuru, ''Çiftlerden biri yabancı. Bir ay önce İtalya'dan gelmiş. Bu yüzden tedbir almak için nikahı dışarıda kıymayı uygun gördük." dedi.

20.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:30

İstanbul'da Şişli Evlendirme Dairesi'ne evlenmek için giden çift, nikah dairesinde şaşırtan bir önlemle karşılaştı. Nikah, gelinin koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'dan gelmiş olması sebebiyle bina dışında kıyıldı.

NİKAHA SADECE ANNE-BABALAR KATILDI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler, nikah salonlarında da uygulanmaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında Şişli'de, evlenmek için müracaat eden Umut Bilge Öztürk ve İtalyan asıllı nişanlısının nikahı salon dışında kıyıldı. Şişli Evlendirme Dairesi'nin önünde hazırlanan alanda düzenlenen nikah törenine çiftlerin anne ve babalarının haricinde katılan olmadı. Nikahı kıyılan çift ve aileleri daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

''TEDBİR ALMAK İÇİN NİKAHI DIŞARIDA KIYDIK''

Çiftin nikahını kıyan memur Arife Ateş Demir, "Bu hafta sonu nikahımızdı, çiftler hafta içi acil nikah istediler. Çiftlerden biri yabancı. Bir ay önce İtalya'dan gelmiş. Bu yüzden tedbir almak için nikahı dışarıda kıymayı uygun gördük. Kapalı mekanlarda daha riskli, böyle daha iyi oldu daha güzel oldu." dedi.

Nikah töreninden kareler;

Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya’dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı

Kaynak: İHA

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Şişli'de gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Etiketler : Güncel

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