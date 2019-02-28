Gelin Kardeş Olalım Projesi'nin İlk Kardeş Buluşması Gerçekleşti

Teknik bilgi ve becerilerini arttırmak için ve Antalya'nın tarımda sahip olduğu üstünlükleri ilçelerine taşımak üzere Proje kapsamında ilimiz Konyaaltı ilçesi ile kardeş ilçe olan Eskişehir ili Beylikova ilçesinden Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Uygun başkanlığında Beylikova İlçe Müdürlüğü personeli, muhtarlar, STK temsilcileri ve üreticilerden oluşan heyet aldıkları mantar yetiştiriciliği teorik eğitimi ardından Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten'i ve ardından İl Tarım ve Orman Müdürümüz Mustafa Özen'i ziyaret etti.

İl Müdürümüz Mustafa Özen ziyarete gelen heyete Antalya'nın tarımda edindiği tecrübe ve bilgi birikimini ülkemizin diğer yörelerine aktararak ülkemiz tarımsal potansiyelini arttırmak için bu projenin hayata geçtiğini anlatarak, böyle önemli bir projede yer aldıkları için kendilerine teşekkür etti.

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ve ekibi eşliğinde üç gün ilimizde bulunacak olan heyete ilk gün kültür mantarı yetiştiriciliği hakkında bilgi verildikten sonra kültür mantarı yetiştiriciliği yapılan işletme ziyaret edilerek uygulamalı eğitim düzenlenecek. İkinci gün ejder meyvesi üretimi yapılan sera ziyareti, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulaması yapılan sera ziyareti, topraksız tarım uygulaması ile çilek üretimi yapan sera ziyareti ve örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapan sera ziyaretleri ile devam edecek. Üçüncü günde de keçi yetiştiriciliği yapan küçükbaş işletme ziyareti, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi ve son olarak da EXPO 2016 Antalya fuar alanı ziyareti ile ilk program sona erecek.

Kaynak: Bültenler