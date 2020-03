Gelin-kaynana işine baba-oğul da ortak oldu

Hatay'da, 2015 yılında aldıkları destekle kültür mantarı yetiştiriciliğine başlayan gelin-kaynana, güzel kazanç elde ettikleri işlerine eşlerini de ortak ederek üretimlerini arttırdı.Merkez Antakya ilçesinde yaşayan Atike Bebek (56) ile gelini Zeynep Bebek (24), televizyonda izledikleri kültür mantarı yetiştiriciliği belgeselinden etkilenerek birlikte iş kurmaya karar verdi.Evlerinin boş duran yaklaşık 150 metrekarelik bodrum katını mantar yetiştiriciliği için hazır hale getiren ikili, 2015 yılında Antakya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından aldıkları 15 bin lira krediye birikimlerini de ekleyerek mantar deposu oluşturdu.Gelin-kaynananın kurduğu iş başarılı olunca eşler Metin ve Nureddin Bebek de onlarla ortak olmaya karar verdi.Metin Bebek, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi sayesinde aldığı hibeyle babası Nureddin Bebek de kendi imkanlarıyla kültür mantarı için birer depo oluşturdu.Evlerinin bahçesinde kurdukları 4 depoda ortak üretim yapan Bebek ailesi, yetiştirdikleri yıllık 40 ton mantarı kilosu 8,5 liradan çevre illerin yanı sıra zaman zaman Suriye'deki tüccarlara da gönderiyor.Birbirleriyle çok iyi anlaşan ve kurdukları işte başarılı olup eşlerini de ortak etmenin mutluluğunu yaşayan gelin-kaynana, üretimlerini daha da arttırıp ihracatta da söz sahibi olmayı hedefliyor."İşimize baktılar çok güzel, beğendiler, kocalar da ortak oldu"Kaynana Atike Bebek, AA muhabirine, bu işe ilk girdiklerinde geliniyle birbirlerine cesaret verdiklerini ve üstesinden başarıyla geldiklerini anlattı.Kurdukları iş sayesinde mahalledeki kadınların da ürünlerin toplanma zamanında kazanç elde etme şansı yakaladığını belirten Bebek, şimdi eşleriyle de ortak olarak daha fazla üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.İlk üretime başladıklarında tanınmadıkları için satışlarının iyi olmadığını vurgulayan Bebek, "Şimdi ürünlerimizi Suriye'ye dahi gönderiyoruz, müşterimiz çoğaldı. Gelin kaynana başladık. İşimize baktılar çok güzel, beğendiler, kocalar da ortak oldu." ifadesini kullandı.Gelin Zeynep Bebek de eşlerinin ortak olmasıyla işlerin daha verimli ve kazançlı hale geldiğini söyledi.Eşlerin daha çok ürünlerin pazarlanmasıyla ilgilendiğini aktaran Bebek, el birliğiyle güzel bir şekilde işleri yürüttüklerini belirtti."Yemek tarifi yapa yapa tanıttım"Baba Nureddin Bebek de mantar yetiştiriciliğinde çok başarı olduklarını ve bunun altında da kadınların imzası bulunduğunu aktardı.Kadınların girişimciliği sayesinde evlerine yaz dışında kış aylarında gelir girmeye başladığını aktaran Bebek, şöyle devam etti:"Kış içinde müthiş gelirimiz olmaya başladı. Eskiden kışımız çok karanlık geçerdi. Şimdi yazımız da kışımız da bahar, hep beraber baharı yaşıyoruz. Her birimizin birer deposu var. Dönüşümlü olarak depolarımızda ekim yapıyoruz ki piyasayı boş bırakmayalım. Piyasayı şimdi ele geçirdik, birinci sınıf mantar çıkarıyoruz ve taze taze satıyoruz. Biz daha önce mantar yememiştik ama şimdi en çok mantarı biz satıyoruz. İlk yaptığımızda satamıyordum, yemek tarifi yapa yapa tanıttım ve şu an istediğime ulaştım artık ne kadar mantarım varsa satmışım, yetiştiremiyorum."Geliniyle eşinin muhabbetinin çok güzel olduğunu ve bunun da aile içinde takdir topladığını kaydeden Nureddin Bebek, "Biz de gelin-kaynana ayrımı yok, hepimiz arkadaş gibiyiz. Ben gelinime 'Yaradana kurban olduğum' diye seslenirim, adını bile söylemem. Onlar bize Allah'ın emaneti..." diye konuştu.Bebek, toplam 4 depodan her sezonda 40 ton ürün elde ettiklerini söyledi.Metin Bebek de yaptıkları iş sayesinde mahalledeki vatandaşlara da istihdam kapısı oluşturduklarını kaydetti.

