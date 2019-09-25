Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren Akademi Üniversite, bu yıl ikincisi olan "Gelin Tanış Olalım" etkinliğini düzenliyor. Devam eden etkinlik ile Kocaeli'de üniversiteyi kazanan öğrencilere Kılavuz Gençlik Modeli ışığında yol gösteriliyor.

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ IŞIĞINDA

23 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde stantları kuran Büyükşehir Belediyesi, üniversitelilerin kente adapte olmalarının sağlanması için tüm ihtiyaçlarında kılavuz olacak. Öğrenciler, kurulan stantlarda Akademi Üniversite'nin akademik ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olurken Kılavuz Gençlik Modeli ışığında yol gösterilecek.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLECEK

Kurulan stantlarda bilgilendirme dışında üniversite öğrencilerine, yüzlerce kitap, ikram ve sinema bileti hediye ediliyor. Ayrıca kentimize ilk defa gelen on binlerce üniversiteliyi, verilecek hediyelerin dışında stantlarda gerçekleşecek yarışmalarda sürprizler bekliyor.

EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Gelin Tanış Olalım" etkinliğiyle öğrenciler yine doyasıya eğlenecek. Çeşitli eğlence oyunlarıyla kente ilk kez gelen öğrenciler arasında kaynaşma sağlanırken eğlenceli ve bilgilendirici aktivitelerle yapılıyor.

GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİYORLAR

"Gelin Tanış Olalım" etkinliği çerçevesinde bu yıl üniversiteli öğrencilere hizmet vermeye başlayacak olan Akademi Üniversite Gençlik Merkezi de tanıtılıyor. Özelikle yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılında gençlik merkezinin faaliyetlerinden faydalanmaya başlayacak.

BAŞKANIN SELAMI İLETİLİYOR

Gün boyu öğrencileri karşılayan büyükşehir ekipleri "Gelin Tanış Olalım "etkinliğiyle yeni gelen öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamını da iletiyor. Oldukça memnun olan öğrenciler büyükşehir personeline ve Başkan Büyükakın'a teşekkür ettiklerini ifade ediyor.