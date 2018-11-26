Tadı damaklardan gitmeyen, görüntüsü ile gönülleri şenlendiren gelin tatlısını sizlerde hemen deneyin. Çok ağır olmayan sütlü tatlılardan biiri olan gelin tatlısıi yapılışı çok zaman almayan, evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz bir tatlıdır. Özel günlerinizde, doğum günlerinde ya da çay saati için yapabileceğiniz en kolay tatlılar arasında yer alan gelin tatlısı tarifini sizin için paylaştık. Peki, gelin tatlısı nasıl yapılır? İşte gelin tatlısı tarifi...Gelin tatlısı tarifiSütlü tatlılardan biri olan gelin tatlısı hem hafif hemde yapılışı çok kolay bir tarif. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz gelin tatlısı için malzemeler...Malzemeler;-4 tepeleme yemek kaşığı şeker-4 tepeleme yemek kaşığı un-4 tepeleme yemek kaşığı irmik-4 yumurta-1 paket vanilya-1 paket kabartma tozu-1 tatlı kaşığı limon suyuŞerbeti için;-4 su bardağı süt-1 su bardağı şekerÜzeri için;-1 su bardağı soğuk süt-1 paket krem şantiNasıl yapılır?-Şekeri ve yumurtayı 30 saniye kadar çırpın.-Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın ve az yağlanmış tepsiye dökün.-180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.-Kek pişerken, şerbet için olan 1 bardak şekeri, 1 bardak sütün içinde ısıtarak eritin.-Şeker eridikten sonra 3 su bardağı sütü de soğuk olarak ilave edin.-Kek fırından çıkar çıkmaz, soğuk şerbeti üzerine dökün.-2-3 dakika içinde kek bütün sütü çekiyor ama yerken sütü mutlaka hissediyorsunuz.-Üzerine ister krem şanti, ister kendi yaptığınız bir kremayı dökün.-Tatlıyı bir gece buzdolabında bekleterek servis yapın.-Dilerseniz üzerini donmuş meyveler ile süsleyebilirsiniz.Afiyet olsun.