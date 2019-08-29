Gelin ve damat, van gölü kıyısında temizlik yaptı

VAN'da denetimli serbestlikten yararlanan 40 yükümlü, Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. Yükümlülere, 3 gün sonra dünyaevine girecek olan Ferhat ve Hilal Aysan çifti de destek verdi.

Edremit Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik ile Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri işbirliğiyle, denetim serbestlikten yaralanan yükümlü ve belediye temizlik işleri tarafından Van Gölü kıyısında çevre temizliği yapıldı. Adalet Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 kentinde eş zamanlı yapılan 'Temiz ve Sağlıklı Çevre' projesinin Van ayağı, Edremit İlçesinin Van Gölü kıyısında bulunan Lala Paşa Parkı'nda yapıldı. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, yükümlü ve belediye temizlik içlerinin katıldığı proje kapsamında, Van Gölü kıyısındaki parkta 3 kilometrelik alanda çöpler toplandı. Toplanan çöpler, daha sonra belediyeye ait araçlarla çöplüğe götürüldü.

KAMPANYAYA GELİN VE DAMAT DA DESTEK VERDİ

Bu arada önümüzdeki pazar günü dünyaevine girecek olan Ferhat ve Hilal Aysan çifti, dış çekim için geldikleri Van Gölü kıyısında, çevre temizliği kampanyasına destek verdi. Damat Ferhat Aysan, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini belirterek,"Çevremizi ve ortam yaşam alanlarımızı temiz tutalım. Benim pazar günü düğünüm var. Buraya dış çekime geldim. Burada bir kampanya olduğunu fark ettik. Biz de destek vermek istedik. Çünkü biz de çevremizi temiz tutmak istiyoruz" dedi.

'TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Yükümlülerle birlikte çöp toplayan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Türkiye geneli aynı anda başlatılan projenin Van ayağının Edremit Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte startını verdiklerini belirterek, "Amacımız, denetim serbestlik yükümlülerimizin kamuya yararlı, topluma faydalı işlerde çalışması. Bu anlamda biz de kurum olarak çalışmalarımızı son hız devam ediyoruz. Edremit ilçemizdeki Van Gölü sahilinde denetimli serbestlik yükümlülerimizle birlikte sahilin temizliğini yapacağız. Temiz çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Denetimli serbestlik yükümlülerimiz, sadece cezalarının infazının sağlamıyorlar, aynı zamanda topluma, kamuya faydalı işler konusunda da çalışmalar yapmaktadırlar. Bu anlamda katılım sağlayan kurumlar ve yükümlülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇEVRE KONUSUNDA ÇOK HASSAS OLMAMIZ GEREKİR'

Projeye destek veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, çevre konusunda çok hassas olduklarını ifade ederek, "Şu anda Van Gölü kıyısındaki Lala Paşa Parkı'ndayız. Gerçekten hem çevreye dikkat çekmek anlamında, hem de bununla birlikte son yıllarda denetim serbestlikten yararlanan arkadaşlarımızın topluma uyum sağlamaları adına çevre duyarlılığını bugün birlikte işleyeceğiz. Çevre hepimizin evi, yaşam alanımız. Bu anlamda herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerekir" diye konuştu.

Çevre Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı da, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Temiz ve sağlıklı çevre' projesinin Van'da da hayata geçirildiğini, projede emeği geçen kurum ve yükümlülere teeşkkür ettiklerini söyledi.

- Van