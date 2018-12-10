Gelin ve Damatlıklar Hediye

Evlenecek çiftlere destek olmak isteyen Odunpazarı Belediyesi
, onların en mutlu günlerine mutluluk katmak için, talep eden vatandaşlara gelinlik ve damatlık veriyor.
Zorlaşan ekonomik koşullar, evlilik hazırlığı yapan çiftleri ve ailelerini epey zorluyor. "Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun" diyen Odunpazarı Belediyesi, birbirinden güzel gelinlik ve damatlıklarla yeni evlenecek çiftlere destek veriyor. Tek şart ise nikah işlemlerinin başlatılmış olması. Gelinlik ve damatlık talep eden vatandaşların, Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK) ya da Halk Merkezlerine başvuruda bulunması gerekiyor.
Düğün hazırlıklarının yorucu ve pahalı olduğunu ifade eden yetkililer, zorlaşan ekonomik koşulların çiftleri iyice çıkmaza soktuğunu belirtti. Odunpazarı Belediyesinin düğün hazırlığı yapan çiftlere destek olmak için böyle bir uygulama başlattığını dile getiren yetkililer, talepte bulunan vatandaşların nikah işlemlerini başlatmış olması gerektiğini kaydetti. Yetkililer, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların OMEK ve Halk Merkezlerinden bilgi alabileceğini söyledi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:04