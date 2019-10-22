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Gelin ve damattan asker selamı

- Gelin ve damattan asker selamı Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünya evine giren genç çift, asker selamı ile evliliğe ilk adımı attıBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde gelinle damat düğünde asker selamı verdi.

22.10.2019 09:26
- Gelin ve damattan asker selamı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünya evine giren genç çift, asker selamı ile evliliğe ilk adımı attı
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde gelinle damat düğünde asker selamı verdi. Evlenen çiftin nikah memurluğunu yapan Belediye Başkanı Ali Özkan, şahitler ve davetlilerle birlikte nikah töreninin ardından asker selamı verdi. Bu anlamı hareketin ardından salonda duygu dolu anlar yaşandı.
Özellikle Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için son günlerde ülke genelinde bir temsil haline gelen asker selamı, bu kez gelin ve damattan geldi. Karacabey'de Merve Çeşni ve Hakan Yalazı çifti, düğünlerinde anlamlı bir mesaja imza attı. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın kıydığı nikahın ardından genç çift ile belediye başkanı ve şahitler başta olmak üzere tüm salon asker selamı verdi. Gelin ve damadın bu hareketi davetlilerden alkış alırken, Belediye Başkanı Ali Özkan genç çifte teşekkür etti.
"Askerlerimizin her zaman yanındayız"
Belediye Başkanı Ali Özkan törenin ardından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere, vatani görevini yapmakta olan tüm askerlerimize duacıyız. Onların her daim yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.
Gelin ve damattan asker selamı

Karacabey, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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