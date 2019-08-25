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Gelin ve damattan örnek davranış

Batman'ın Sason ilçesinde gelin ve damat, fotoğraf çekimi için gittikleri alanda gördükleri çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

25.08.2019 13:07 Gelin ve damattan örnek davranış
Batman'ın Sason ilçesinde gelin ve damat, fotoğraf çekimi için gittikleri alanda gördükleri çöpleri toplayarak örnek bir davranış sergiledi.

Batman'ın Sason ilçesinde gelin ve damatların fotoğraf çekmek için tercih ettikleri doğal güzellik alanlarından olan bölgeye gelen gelin ve damat, alanın çöp içinde olduğunu gördü. Fotoğraf çekiminden önce kolları sıvayan gelin ve damat, etraftaki çöpleri toplayarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Konu ile ilgili konuşan damat Sinan Güngördü, "İlçemizin en güzel yerlerinden biri Şat Sevek bölgesidir. Bu kadar güzel bir yerin çöp içinde olması çok üzücü bir durum. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması için biz de çöp topladık. Umarım bu mesajı gerekli kişiler alır ve doğamızı temiz tutmak için gerekli çabayı gösterirler. İsteğimiz, vatandaşlarımız piknik alanında çöplerini toplasınlar ve yanlarında götürsünler, doğayı kirletmesinler" dedi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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