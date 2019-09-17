Haberler » Güncel » Haber

Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Konya'da boynundan ve ayaklarından bağlanan gelincik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaldırımda bulunan yön levhasının bulunduğu direğe asıldı.

17.09.2019 09:02

Olay, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yön levhasının bulunduğu direğe kafasından ve ayaklarından bağlanarak öldürülen gelinciği gören bir kişi, fotoğrafını çektiği gelinciği sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğrafın yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin geldiği sırada direkten indirilmiş halde kurumuş otların arasında bulunan gelincik, poşete konularak götürüldü. Direkten vatandaşlar tarafından indirildiği düşünülen gelinciğin kim tarafından asıldığı henüz belirlenemedi.

Sosyal medya kullanıcıları yetkililere seslenerek gelinciği direğe asarak öldüren kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Gelinciği boynundan ve ayaklarından bağlayıp direğe astılar

Meram, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(18)
SELİM:Cennenemın ateşi tüm dünyanızda aynı zamanda diğer taraftada üzerinize olsun amin. İntikam alanların en hayırlısı Allah tır.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
......:bunu yapani soyup ayni sekilde onu oraya asmak var
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HAYVANLARI SEVEN Y:Tek bişey yazmak istiyorum. bu masum hayvana acı çektirip öldürenlerin dilerim ömürlerinin sonununa kadar iyi günleri olmasın hayvana yaptıklarının binde birini yaşasınlar. ve rahat uyuyamasınlar. . cani hayvan katilleri . hayvanlar kadar merhametli olmadığınız bellide birazcık merhametli ve insan olun. Ve olmaya çalışın. . . ALLAH sizleri islah etsin. .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:hayvanlar benim dilsiz kullarımdır diyor bu yalan dünya bir anda geçer anlamazsın ahirette onlar hakkını isteyecek bakalım o zaman ne yapacaksın gafil
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
CAYDIRICILIK:BUNU YAPAN SÖZDE ''İNSANLAR'' YAKALANIP SALIVERİLMEMELİ. ÖNCE BİR RUH HASTANESİNE GÖTÜRÜLÜP DETAYLI İNCELENMELİ. AKILLI OLDUĞUNU İSPAT ETMESİ İSTENİLMELİ, AKSİ HALDE DELİ TEDAVİSİNE ZORLA TABİ TUTULMALI. ŞAYET AKILLI İSE GELECEKTEKİ TOPLUM İÇİN POTANSİYEL TEHLİKE TAŞIDIĞINDAN ''REHEBİLİTASYONA'' TABİ TUTULUP ŞAHSİ DOSYASINA İŞLENMELİ. HERHANGİ BİR CİNAYET, TECAVÜZ, DARP VB. SUÇTA DA POLİS TARAFINDAN ZİYARET EDİLMELİ Kİ YAPIP YAPACAĞINA PİŞMAN OLSUN.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Allah sizi kahretsin
Yayından Kaldır
21 1
Cevap yaz
VATANADAŞ:Ulan onunki bunun ki sabrımın sınırındayım zaten Allah belanızı versin şerefsizzlerrrr!!!!
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
YAKUP:allah belanizi verir islhh dili yok hayvanlari katletmekten elinizi cekin artik
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
AKSARAY:ulan Allahtan korkun be. ne istediniz hayvandan. benim kümesimden 30 a yakın civcivlerimi telef etti ginede hayvana kıyamadım çünkü o bircan ve allah öyle yaratmış
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
CANAN:allah belanızı versin cehennemde cayır cayır yanın o masumun ahı yakanızı bırakmaz inşallah. ne istiyorsunuz canlılardan hayatta kalmaktan başka derdi olmayan bu garibanlardan. ocağınıza ateş düşer inşallah. insanları sevmeye çalıştıkça öyle bir şey görüyor ya da duyuyoruz ki . . . . . sözün bittiği yer. insan olmak kolay değil. çok çok üzgünüm. kim bilir ne kadar korktu
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
13:05 Hdp önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu (2)
13:05 Dha yurt bülteni - 10
13:04 NATO Saudi Aramco saldırısından endişeli
13:04 Sahil Güvenlik Komutanlığına personel alımı
13:04 Makamına halk otobüsüyle gitti
13:04 Teknofest'19 resmi açılışı yapıldı (3) (canlı yayın kaydı)
13:03 Hakkari Belediyesinden asfalt çalışması