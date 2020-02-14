Haberler » Güncel » Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli - Haber

Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli

Adıyaman'ın Kahta Gelincik Anaokulu öğrencileri, harezmi eğitim modeli kapsamında evsel atıkları tanıma fırsatı yakaladı.

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:52Gelincik anaokuluna harezmi eğitim modeli
'ın Gelincik Anaokulu öğrencileri, harezmi eğitim modeli kapsamında evsel atıkları tanıma fırsatı yakaladı.

Gelincik Anaokulu Öğrencileri, günlük ve gerçek yaşamda çıkabilecek problemleri kendileri çözme teknikleri geliştiriyor. eğitimi kapsamında öğrenciler kağıt materyallerden hazırladıkları farklı boyut ve renklerdeki atıkları öğretmenleri tarafından hazırlanan atık çöp kutularına attı. Öğrenme ve eğlenceyi bir arada yaşanan öğrenciler, ilerleyen dönemlerde büyüklerinde çevre bilinci aşılayacak projelere hazırlanıyor.

Gelincik Anaokulunu ziyaret eden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, harezmi eğitim sürecinde emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ederek minik öğrencilere ise başarılar diledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Harezmi, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:34:01