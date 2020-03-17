Gelincik Filmi
Gelincik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gelincik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
17.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:57
Orçun Benli'nin yedinci uzun metrajı Gelincik, polisiye ve gerilim sever izleyicilere hitap ediyor. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya ve Kaan Öztürk'ün yer aldığı film sonbaharda vizyona girecek.
Yönetmen: Orçun Benli
Senaryo: Orçun Benli
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemir, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Gelincik
Yapımcı Firma: Uzak Yakın Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.09.2020
Gelincik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Yönetmen: Orçun Benli
Senaryo: Orçun Benli
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemir, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Gelincik
Yapımcı Firma: Uzak Yakın Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 18.09.2020
Gelincik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Doğandemir, Bora Füzesi, Orçun Benli, Sinema
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