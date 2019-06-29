29.06.2019 09:32
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Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı

Diyarbakırlı Çiçek ve Şanlıurfalı Bucak ailelerinden gençlerin düğününde damat ve geline yaklaşık 5 kilogram altın ve 500 bin lira takıldı. Gelinin kolunda takı takılacak yer kalmayınca hediye altınlar çantaya koyuldu.

Şanlıurfa 'lı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak 'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

TAKILAR AĞIR GELİNCE ÇANTAYA KONDU

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.

Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı
Kaynak: AA
Şanlıurfa , Bucak , Güncel

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