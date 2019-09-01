Haberler» Güncel» Haber

Geline altın yerine mama taktılar

Muğla'da sokak hayvanları için mama günü düzenleyen "Dostlara Mama" grubu üyesinin düğün töreninde, arkadaşları geline altın yerine 30 kilogram köpek maması hediye etti.

01.09.2019 16:45 Geline altın yerine mama taktılar
Muğla'da sokak hayvanları için mama günü düzenleyen "Dostlara Mama" grubu üyesinin düğün töreninde, arkadaşları geline altın yerine 30 kilogram köpek maması hediye etti.
Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yapılan düğünde, İngilizce öğretmeni Gamze Yurdakul hayatını, Muğlaspor altyapı antrenörü Uğur Barut ile birleştirdi.
Düğün pastasının kesilmesinin ardından takı törenine geçildi.
Düğüne katılan davetliler, takı töreninde damat ve geline altın ve para takarken arkadaşları Şebnem Ateş ve Fatma Göztepe ise geline 3 kilogramlık 10 mama torbası hediye etti.
Arkadaşlarının sürprizine şaşıran gelin, "Aldığım en güzel takı. Teşekkür ediyorum." dedi.
Grup üyesi Şebnem Ateş ise şubattan beri ayda iki kez "altın günü" yerine sokak hayvanları için "mama günü" etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:56   Kütahya'da yaşlı kadın ormanda kayboldu
00:54   Spor ünal karaman'ın maç sonu açıklamaları
00:51   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
00:49   Spor ersun yanal'ın maç sonu açıklamaları
00:40   Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü
00:40   Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede
00:38   Sertab Erener Harbiye'de konser verdi