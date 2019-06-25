25.06.2019 13:02
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Gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide yaşamını yitirdi

Gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide yaşamını yitirdi

Erzincan'da aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide hayatını kaybetti.

Erzincan 'da aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan gelini tarafından bıçaklanan kayınvalide hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Hocabey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunan evin gelini N.Y. ile kayınvalidesi Y.Y. arasında kavga çıktı. Kavgada N.Y., kayınvalidesi Y.Y.'yi mutfaktan aldığı bıçakla birkaç yerinden bıçakladı. Olay sonrası ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Y. hayatını kaybetti. Polis cinayet şüphelisi N.Y.'yi gözaltına alarak sorgusunun yapılması için emniyete götürdü.

Cinayetle ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
sabah , erzincan , 3. Sayfa

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