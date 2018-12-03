03 Aralık 2018, 22:03
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"Bebeğim Susuzluktan Öldü" Diyen Anne, Gözyaşlarına Boğdu

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin hikayesi stüdyodaki yarışmacıları ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bebeğini kaybeden anne, "9 aylık kızına annesi ve kayınvalidesinin su vermesine izin vermedi. Bebeğim susuzluktan öldü." dedi.

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bebeğini kaybeden annenin anlattıkları herkesi üzüntüye boğdu.

"KIZIM SUSUZLUKTAN ÖLDÜ"

Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Aralık Pazartesi yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Ziyafet Hanım'ın anlattığı olay, herkesi şoke etti. Ziyafet Hanım'ın kız bebeğini kaybetmesi diğer gelin ve kayınvalideleri derinden etkiledi. Ziyafet Hanım, Ebru isimli 9 aylık kızına annesi ve kayınvalidesinin su vermesine izin vermediğini söyledi. Bebeğinin susuzluktan öldüğünü iddia eden Ziyafet Hanım, "Bir gün zehirli ishal oldu doktora götürdüler. Ben gitmedim kayınvalidem götürdü. Doktor annesi nerede diye sormuş. Neden bu çocuğa bir kaşık su vermemiş demiş. Susuzluktan öldü kızım." dedi.

Kanal D,Anne,Fatih Ürek
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:03



YORUMLAR (5)
....: Haber uzucuu ama lütfen boyle olayları kullanarak yada uydurarak demogoji yapmayın hiçbir öğretisi getirisi olmayan saçma sapan bir programda reklam yapıyorsunuz burada haber kanalında ne isi var bu programin
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DELİİİ: genelde insanları anlamakta zorlanırım yine anlamadım sanırım gerçekten deliyim anlayan bir arkadaş bana da anlatsın . bebeğe neden su vermemiş olabilirler ? bu kadın neden onları dinlemiş de su vermemiş olabilir ? yani biz bebeğe çamaşır suyu içirceğiz deselerdi buna izinmi vericekti ? bir de bu cinayet itirafı değilmi savcılık makamı harekete geçmiştir heralde
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DENİZİMM: Yalan haber.kendisi hiç su içmemiş mi acaba şu içerken bir kaşık verememişm pislik kadın...insanlarda bu haberlere halen aptal gibi inanıyorsa vay insanlığınıza sizin....
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ÜZÜCÜ: Hem kayınvalde, hem de annesi doktora götürmediğine göre vardır bir durum. Belki de Ziyafet Hanımın psikolojik tedavi gerektiren bir durumu vardı. Bebeğe tanrıdan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun.
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