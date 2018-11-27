Gelinim Mutfakta'nın Yarışmacısı Elif, Hayat Hikayesiyle İzleyenleri Gözyaşına Boğdu

Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı Elif'in annesiyle ilgili hüzünlü anısı stüdyodakileri ve ekran başındakileri ağlattı.

"ANNEM BENİ KABUL ETMEDİ"

Annesinin yaşı küçük olduğu için kendisini kabul etmediğini söyleyen Elif'in hayat hikayesi şöyle;

Elif'in annesi doğumdan sonra onu kabul etmemiş ve anneannesi ile büyümüş. 13 yaşına kadar da annesine abla diyormuş. Annesi onu 7 yaşındayken istemiş; fakat bu kez de anneannesi vermemiş. 13 yaşındayken anneannesi vefatı üzerine gerçeği öğrenen Elif hala anne-kız olmanın hasretini yaşıyormuş.