27 Kasım 2018, 10:48
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Gelinim Mutfakta'nın Yarışmacısı Elif, Hayat Hikayesiyle İzleyenleri Gözyaşına Boğdu

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfak'ta bu kez hüzünlü anlara sahne oldu. Programa gelin Elif'in hayat hikayesi damga vurdu.

Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı Elif'in annesiyle ilgili hüzünlü anısı stüdyodakileri ve ekran başındakileri ağlattı.

"ANNEM BENİ KABUL ETMEDİ"

Annesinin yaşı küçük olduğu için kendisini kabul etmediğini söyleyen Elif'in hayat hikayesi şöyle;

Elif'in annesi doğumdan sonra onu kabul etmemiş ve anneannesi ile büyümüş. 13 yaşına kadar da annesine abla diyormuş. Annesi onu 7 yaşındayken istemiş; fakat bu kez de anneannesi vermemiş. 13 yaşındayken anneannesi vefatı üzerine gerçeği öğrenen Elif hala anne-kız olmanın hasretini yaşıyormuş.

Fatih Ürek,Gelinim Mutfakta
27 Kasım 2018 Salı 10:48



YORUMLAR (8)
ADINIZI YAZIN: Hatice biraz daha az konuşsun lütfen boş konuşuyo
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RESSAM: Çoğu insanda islamın sadece resmi kalmış,,ruhunu hiç göremiyoruz.
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PAŞA KÖYLÜ: İkinci Hanife yavaş yavaş geliyor yandık. . !
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YORUMSUZ: bu televizyona gelen gelinlerlin nasil biri gelin oldugunu gösteriyor birde yemek yapabiliyormu bilmiyormu diye yapilmis bir Televizyon programmi bu bence rezill olan gelinler
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SARI SAÇLI SARHOŞ: yeni nesil,bunlar benim neslim.
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