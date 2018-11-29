Gelinim Mutfakta Yarışmasında Cansu ve Diğer Yarışmacılar Puanlama Yüzünden Kavga Etti

Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya yaşanan tartışma damga vurdu. Cansu, yemek puanlama sonrasında Hatice ve kayınvalidesi İlhame Hanım ile büyük bir tartışmanın içine girdi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Fatih Ürek'in Ziyafet Hanım'a sorduğu soruya Hatice'nin cevap vermesi Cansu'yu öncelerinde sinirlendirdi. Fakat Sevgül Hanım'ın verdiği puanlar sonrasında Hatice'nin "Kesin 5 verdi, hiç şaşmaz" gibi imalı yorumları Cansu'yu ciddi anlamda öfkelendirdi.

TARAFLARI SAKİNLEŞTİREMEDİLER

İki yarışmacı arasında yaşanan tartışmanın ateşi çok yükseldi. Sinirler gerildi, sesler çok arttı. İki tarafı da kimse sakinleştiremedi.