14 Kasım 2018, 21:36
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'Gelinim Olur musun?' Yarışmasıyla Tanınan Sinem Umaş'a Dava Açıldı

"Gelinim Olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından dava açıldı. Umaş hakkında, 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Fulya'da elinde bira şişesi olduğu için polis tarafından karakola götürülmek istendiğini ve darp edildiğini belirten Sinem Umaş hakkında dava açıldı.

"ELİNDE İÇKİ POŞETİ VARDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memurları Kadir K. ile Kerem A. müşteki, Sinem Umaş şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede, müştekiler Kadir K. ve Kerem A.'nın, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli oldukları, suç tarihinde 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtildi. Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri aktarıldı.

"DAHA ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

Umaş'ın imza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, tartışma sırasında şüphelinin polis memurlarına hitaben, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım" şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı. Şüpheli Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı aktarılan iddianamede, polislerin, hakaret sebebiyle işlem yapmak amacıyla Umaş'ı sakinleştirmeye çalıştığı ancak şüphelinin direnç göstermeye ve vurmaya devam etmesi nedeniyle polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtildi.

2 YILDAN 13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Umaş'ın, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret", "kamu malına zarar vermek" suçlarından 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Umaş, Şubat ayında hakim karşısına çıkacak.

Sinem Umaş
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:36



YORUMLAR (12)
BİLGE: Şimdi artık böyle, polisin zor kullanmasını şikayet edene hemen on katı karşı dava açıyorlar. Kadını eleştiriyorsunuz, bir gün sizin başınıza gelince biz de size aynısını yapalım o zaman. Bu ne bitmez kadın düşmanlığı yorumcuların, bir gün de cinsiyet olarak değil insan olarak görün.
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SİNAN: yahu kafama takıldı o saatte hiç bir erkek alkol almamış mı bu polis arkadaşlar neden bayanı karakola götürme gereği duymuş acaba maksat alkol satışı hakkında araştırma yapmak mı çok saçma araştırılması gerekir bu konu önemli
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ELİF : 18 yaşında istediğini yapar eder içki içmek Saata bağlı değil yaşa bağlı yaşı 18 den küçükse yasak alamaz o kadar.
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ASİLTÜRK__: Acaba o şişe boşalınca ne yapılmalı?
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CEM: Böyle bir değişim yok ya. İnanılmaz değişmiş.
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