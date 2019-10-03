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Gelinine cinsel istismarda bulunan kayınpeder: Asıl o beni taciz etti

Kayseri'de işçi oğlunun dini nikahlı eşine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan kayınpeder, 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçsuz olduğunu iddia eden sanık, "Asıl o beni taciz etti" dedi.

03.10.2019 17:23

Geçen 12 Haziran'da meydana gelen olayda Hakan Ö., yanında yaşayan oğlu İ.Ö. işe gittikten sonra, dini nikahlı eşi F.Ç.'ye mutfakta bulaşık yıkadığı sırada tacizde bulundu. 1'inci kattaki evin balkonundan atlamak isteyen F.Ç.'yi yakalayıp, içeriye çeken Hakan Ö., odada tekrar cinsel istismarda bulundu. F.Ç., bunun üzerine çantasını alıp, yeniden balkona çıkarak atladı. F.Ç.'nin durumu anlattığı çevredekilerin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, Hakan Ö.'yü gözaltına aldı.

Mahkemece tutuklanan Hakan Ö., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi F.Ç., annesi T.Ç. ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"BIRAKMASI İÇİN YALVARDIM"

Mağdur F.Ç., dini nikahla birlikte yaşadığı İ.Ö.'yü işe uğurladıktan sonra kayınpederinin tacizine uğradığını iddia ederek, "Kaçmaya çalıştım, kendimi, odaya kilitledim. 'Aç kapıyı' diye bağırdı. Sonra birden kapı açıldı. Nasıl açtığını anlamadım. Ardından tekrar taciz etmeye başladı. Korktum, balkondan kaçmayı düşündüm. Beni içeri çekti. Evde, görümcelerim vardı ama uyuyorlardı ve odalarını kilitlemişlerdi. Bağırmama rağmen uyanmadılar. Bırakması için yalvarmıştım. Sonra çantamı alarak, balkondan atladım, şikayetçiyim" dedi.

"ASIL O BENİ TACİZ ETTİ"

Sanık Hakan Ö. ise suçsuz olduğunu, mağdurun rızası dışında bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Asıl o beni taciz etti" dedi. Sanığın 2 kızı ve oğlunun da aralarında olduğu 4 kişi de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Ö.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezası verdi.

Gelinine cinsel istismarda bulunan kayınpeder: Asıl o beni taciz etti

Kayseri, 3. Sayfa

YORUMLAR(14)
LİLA:iki ihtimal var ilki gorumceler belinden hoşlanmadıkları için duymamazlıktan gelmiş olabilir ikinci ihtimal kayinbabasi önceden planlayıp gorumcelere uyku hapı vermiş olabilir her halükarda Allah belasını versin babasın sen baba!!!!!!!!
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XC:Evde uyuyorlar bagırmalarına ragmen uyanmamışlar mı Bu nasıl oluyor çozemedım ev karadelik mi sesi yok etsin Saçmalık Hakim nasıl karar vermiş acaba
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TRABZONLU61:Bu Kayserililer neden böyle oluyor !!!
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SİVASLI58:YİNE Mİ KAYSERİ. . .
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KAYSERİLİ:geldiniz allahın dağından bozdunuz kayseriyi nolacak kesin sivaslıdır onlar
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MEMLEKETİM:Ne haliniz varsa görün. Taciz ettiyse ciglik atarsin. Ormandami yasiyorsunda cigligini kimseler duymadi.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Kayseri resmen günah şehri olmuş Allah belanızı versin
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ECE:işin daha korkuncu kadın bağırdığı halde kimsenin engellememesi
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MÜHENDİS:Allah Belanızı versin Pislikler Aile siniz Baba evlatsınız bu çirkefliği bir brinize nasıl yakıştırıyorsunuz Bide bu işin toprak altı var Hesap günü var
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OĞUZ:Kayseri''den ne beklenir ki !!!
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