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Gelinini öldüren kaynanaya 25 yıl hapis

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeği ile gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kaynanaya 25 yıl hapis cezası verildi.

01.10.2019 16:08Gelinini öldüren kaynanaya 25 yıl hapis
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeği ile gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kaynanaya 25 yıl hapis cezası verildi.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Münevver Akdoğan (75) ve taraf avukatları ile maktul Yasemin Akdoğan'ın yakınları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan Akdoğan'dan son sözünü sordu.
Akdoğan, "Ben gelinimi çok severdim. Alzaymır hastasıyım, ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım." dedi.
Sorgun ilçesine bağı Kepirce köyünde 17 Ekim 2016'da Münevver Akdoğan, tartıştığı 2 çocuk annesi gelini Yasemin Akdoğan'ı (28) av tüfeği ile öldürmüş, olaydan sonra tutuklanmıştı.

Sorgun, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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