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Gelinini yakalayan polisi bıçakla yaraladı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan gelinini yakalayan polislere bıçakla saldıran kişi tutuklandı.

09.09.2019 19:34 Gelinini yakalayan polisi bıçakla yaraladı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan gelinini yakalayan polislere bıçakla saldıran kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sedef Kılıç'ın (28) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda Sedef Kılıç, evin arka tarafından kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Kılıç'ın kayınbabası Şakir Kılıç (42), bıçakla polise mukavemette bulundu. Çıkan arbedede bir polis kolundan yaralandı.
Sedef Kılıç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, adliyeye sevk edilen Şakir Kılıç da görevli memura mukavemet sucundan tutuklandı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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