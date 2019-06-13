13.06.2019 20:42
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Gelininin tabutuna sarılarak ağladı

Gelininin tabutuna sarılarak ağladı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kadın için Sipas Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tuğba Ekiz'in (25) yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi Mehmet Ekiz'in (34) annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, "Ben sana doyamadım" diye ağladı. Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. Kılınan namazının ardından genç kadının cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekiz boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba Ekiz ile konuşmak için baldızı Manolya Yeşil'in evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Mehmet Ekiz eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıs daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba Ekiz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Ekiz ve baldızı Yeşil ise tedavi altına alındı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Genç, Ermenek, Karaman, 3. Sayfa

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