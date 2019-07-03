Gelinlik ve damatlık hayalleri gerçek oldu

Antalya'da bir çiftin imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğünü, 43 yıl sonra gerçekleşti.

Elife ile İbrahim Akkuş çifti, 1 Haziran 1976'da İskenderun'da sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan öğretmen çiftin kısa süre sonra tayinleri farklı yerlere çıktı.

Fizik öğretmeni İbrahim Akkuş İskenderun'da, giyim ve çocuk gelişimi öğretmeni eşi Elife Akkuş da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenliğe başladı. Bir yıl ayrı yaşayan Akkuş çifti, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı.

Çocuklarını evlendirdikten sonra gelinlik ve damatlık giyme hayali için kolları sıvayan çift, düğün yeri olarak üyesi oldukları Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'ni seçti. Çift, yetkililerle görüşüp düğün gününü kararlaştırdı.

Gelinlik ve damatlık giyen Elife ile İbrahim Akkuş çifti, Düden Park'ta objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Düğün fotoğraflarının çekilmesinin ardından gelin arabasına binen çift, konvoy eşliğinde yıllardır özlemini duydukları düğünleri için Muratpaşa Belediyesinin Fener Mahallesi'ndeki Yaşlı Evi'ne geldi. Çifti, burada arkadaşları ve akrabaları karşıladı.

Yeniden nikah masasına oturan çift, evliliklerinin 43'üncü yılında nikah tazeledi.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın kıydığı nikahta, Akkuş çiftinin şahitliklerini ise Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen yaptı.

Arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde dans edip eğlenen Akkuş çifti, düğün pastası da kesti.

Kaynak: AA