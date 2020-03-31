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Gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydiler

Siirt'te görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ufuk Avcıoğlu ile nişanlısı Tuğba Şimşek, Adana'nın Pozantı ilçesindeki nikah törenlerinde gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydi.

31.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:12
Siirt'te görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ufuk Avcıoğlu ile nişanlısı Tuğba Şimşek, Adana'nın Pozantı ilçesindeki nikah törenlerinde gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydi.
Siirt 3. Komando Tugayında görev yapan Ufuk Avcıoğlu, nişanlısı Tuğba Şimşek ile Pozantı Belediyesi nikah salonunda dünyaevine girdi.
Şimşek, eşinin mesleğini çok sevdiğini, bu nedenle hem kendisinin hem eşinin nikaha kamuflajla katılmayı tercih ettiğini söyledi.
Avcıoğlu da çocukluktan beri hayali olan askerlik mesleğini icra ettiği için mutluluk duyduğunu, eşinin de törene kamuflajla katılma isteğini kırmadığını belirtti. Gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydiler

Kaynak: AA

Etiketler: Pozantı, Güncel

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Gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydiler
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