Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Kayseri Bölgesi hakemleri, nikah törenlerine hakem formaları ile geldiler.

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler
22.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:56
Kayseri Bölgesi hakemleri, nikah törenlerine hakem formaları ile geldiler.

Kayseri Bölgesi hakemleri Fulya Fırat Çıtak ile Ahmet Çıtak, düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdiler. Fulya ile Ahmet, Kayseri'nin Sarıoğlan Belediyesi nikah salonuna gelinlik damatlık giyerek değil, hakem formaları giyerek geldiler. Düzenlenen törende şahitlerin huzurunda bir kez daha evlenmek istediklerini söyleyen genç çiftin nikahı kıyıldı.

Nikah sonrası çiçeği burnundaki genç çift, sarı ve kırmızı kartları ile poz verdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Hasan Ali Kaldırım’dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız Spor
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Spor
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Manuel Pellegrini’nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Spor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker’lara küfretti Spor
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Spor
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
G.Saray’ın da istediği Mert Hakan’ın Fenerbahçe’yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi Spor
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Haberler››Spor››Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:53: Serie A'da lider Juventus, Bologna deplasmanını kayıpsız geçti - Spor 00:35: Mustafa Cengiz: Biz hangi oyuncuya talip olursak, rakiplerimiz onu istiyor - Spor 00:31: Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: '2 puan bıraktık diye pes etmeyiz!' - Spor 00:31: Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrası gergin anlar! - Spor 00:29: Maçın ardından - Spor 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı - Haber 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı - Haber 22:57: Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı - Spor 22:29: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? - Spor 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi