Gelir Tespitine Son Müracaat 30 Kasım

Kırklareli
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan uyarıda, gelir tespitine son müracaat tarihi 30 Kasım 2018 olduğu açıklandı.
Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18 Mayıs
2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan Vatandaşlarımızın Muhakkak 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilir ise Vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecek. Bu Kanun ile Vatandaşlarımıza Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim
borçlarının faizleri silinerek, anaparanın ödenmesi için 31 Aralık
2018 tarihine kadar süre verildi. Ayrıca geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilme imkanı sağlandı" denildi. - KIRKLARELİ
Kırklareli
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06