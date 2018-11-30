Gelir Testi İçin Bugün Son Gün

30 Kasım 2018 Cuma 11:21



30 Kasım 2018 Cuma 11:21

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilecik İl Müdürü Adem Bedir, "Gelir testi için başvurular 30 Kasım 2018 tarihi mesai bitimi ile sona erecek" dedi.İl Müdürü Bedir, yapmış olduğu açıklamada, "Nisan ayına kadar hiç gelir testine başvurmamışsanız, aile içinde kişi başı geliriniz brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az ise 30 Kasım'a kadar gelir testine başvuru yapınca Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunuz silinecek. 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortasına ait geçmiş borçlarının tamamı silinecektir. 7143 Sayılı Kanun ile Nisan 2018 ve öncesi döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının faizleri silinerek, anaparanın 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlar geçmiş döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borcunun olup olmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamdaki vatandaşların hak kaybına uğramamaları için, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK