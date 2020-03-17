Gelir vergisi beyannameleri 30 Nisan'a uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
17.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Kaynak: DHA
Etiketler : Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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