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Geliri olmayan 65 yaş üstündekiler için 'Biz varız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in koronavirüs krizi nedeniyle başlattığı dayanışma kampanyasında hiç geliri olmayan 65 yaş üstündekilere yönelik gıda, hijyen malzemesi dağıtımı sürüyor.

27.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
Geliri olmayan 65 yaş üstündekiler için 'Biz varız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in koronavirüs (Covid-19) krizinden etkilenen ihtiyaç sahibi yaş almış kişiler için yaptığı çağrıyla başlayan dayanışma ağı büyüyor. Meslek odaları ve bazı iş insanlarının yanı sıra bu çağrıya aralarında pek çok meslekten 1600 gönüllünün bulunduğu İzmir Dayanışma Gönüllüleri de yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı gıda paketleriyle İzmir Dayanışma Gönüllüleri'nden gelen erzak paketleri hiçbir geliri olmayan 65 yaş üstündeki İzmirlilere öncellikle dağıtılıyor. Başkan Tunç Soyer, Gürçeşme'den sonra Çiğli Güzeltepe'deki gıda paketlerinin dağıtımına da katıldı, yurttaşlarla sohbet etti ve moral verdi.

Gönüllü ol çağrısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs krizine karşı dayanışma çağrısını tekrarladı. Dayanışma ağıyla önceliği hiç geliri olmayan 65 yaş üstündekilere verdiklerini hatırlatan Başkan Soyer, 1-5 yaş arası çocuğu olup, geliri bulunmayan, sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırdıklarını bildirdi. İzmirlilere gıda ve hijyen ürünleri ulaştırmak için lojistik ağı kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu dayanışmaya gönüllü destek vermek isteyenlerin de katılmasını istedi, "Biz varız" dedi.

Kültürpark 3 No'lu hol Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik merkezi olarak belirlendi. Belediyeye ulaştırılan ve belediyenin kendi olanaklarıyla kooperatiflerden temin ettiği kuru gıda ve temizlik ürünleri burada depolanarak dağıtım ağına dâhil ediliyor.

Dayanışma adına neler yapılıyor?

Yardım ulaştırmak isteyenlere lojistik destek veriliyor.

Yardımları geliri bulunmayan 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayanlara ulaştırmaya başladık.

Çağrı merkezimiz 65 yaş üstü büyüklerimizi arayarak ihtiyaçlarını soruyor.

Maddi durumu iyi olan ancak alışverişini yapamayan 65 yaş üstü büyüklerimize yardımcı oluyoruz.

Kampanyaya emeğiyle katılmak isteyenleri bir araya getiriyoruz.

Meslek fabrikasından sağlıkçılara moral takviyesi olarak, kuru pasta, çörek götürüyoruz.

Meslek fabrikamızda üretilen maskeleri ihtiyacı olan sağlık kurumlarına ulaştırıyoruz.

Bu zor günlerde psikolojik destek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak psikolojik destek hattı kuruyoruz.

Geliri bulunmayan, 1-5 yaş arası çocuğu olup, sistemimizde kayıtlı ailelerimize süt ve gıda paketi yardımı yapıyoruz

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

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