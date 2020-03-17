Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.
17.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:08
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Fed, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ekonomi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Ekonomi
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Ekonomi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Ekonomi
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Ekonomi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Ekonomi
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Ekonomi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil