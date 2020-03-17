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Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.

17.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:08
Gelişen ülke paraları %30 eriyebilir
Koronavirüs salgınının dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi sonrası Fed ve diğer merkez bankalarının 'bazuka' parasına rağmen, risk iştahındaki bozulma gelişen ülke paralarını hırpalayabilir.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Fed, Ekonomi

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