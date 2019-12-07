Haberler » 3. Sayfa » Gelişi güzel atılan kalaslar sokağı trafiğe kapattı - Haberler

Gelişi güzel atılan kalaslar sokağı trafiğe kapattı

Eskişehir'de, sokak ortasına gelişi güzel atılan kalaslar, yolu kapatarak uzun araç kuyruğuna neden oldu.

07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14Gelişi güzel atılan kalaslar sokağı trafiğe kapattı
'de, sokak ortasına gelişi güzel atılan kalaslar, yolu kapatarak uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Alınan bilgilere göre; olay İstiklal Mahallesi Sokak ile Metin Bey Sokak kesişiminde yaşandı. İddialara göre, ruhsatsız olduğu öne sürülen iş yerini depo olarak kullanan şahıs veya şahıslar, tek yön olan sokak üzerine yüzlerce kalas yığdı. Gelişi güzel iki sokağın kesişime atılan kaslar, araç geçişini engelleyerek uzun trafik kuyruğu oluşturdu.

Çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen trafik polisi, yoldaki kalasların biran önce kaldırılması konusunda çalışan işçileri uyardı. Ardından ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerinin depo olarak kullanıldığı tespit edilmesiyle polis, zabıta ekiplerine durumu bildirdi.

Öte yandan, yaklaşık 1 saat kapalı kalan tek yön olan sokakta, arkadan sürekli araçların gelmesiyle sürücüler adeta sıkışıp kaldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çınarcık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:32 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da - Haberler
16:29 Avrupa'nın grev lideri Fransa: Diğer ülkelerde durum ne? - Haberler
16:22 Bu otomobilden sağ çıktı - Haberler
16:16 Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
16:15 Ticaret Bakanı Pekcan: "Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. - Haberler
16:10 İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi - Haberler
15:31 Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı - Haberler
14:57 Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
7.12.2019 16:35:52