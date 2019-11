Gelişim bozukluğu olan çocukların aileleri TBMM'de

CHP Kayseri Milletvekili, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyesi Çetin Arık, gelişim bozukluğu bulunan çocukların tek ilacının eğitim olduğunu söyledi.

Arık, TBMM'de, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu olan çocukların aileleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ailelerin Güvenpark'ta yapmak istediği basın açıklamasının Valilik tarafından reddedildiğini belirten Arık, bu nedenle Mecliste toplantıyı yapma kararı aldıklarını ifade etti.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu olarak Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili Aksaray'a giderek görüşmeler yaptıklarını anımsatan Arık, okulda gelişim bozukluğu olan 40'a yakın öğrencinin bulunduğunu söyledi.

"Kaynaştırma adı altında çocuklar maalesef ayrıştırılmış" ifadesini kullanan Arık, mahalle muhtarının, bu çocukları okuldan gönderme vaadiyle oy istediğini ve oy aldığını belirtti.

Arık, "Okul idaresi, muhtarla birlikte aileleri organize ediyorlar ve 'Biz sizin çocuklarınızı istemiyoruz' diyorlar. Bir aileye, 'Sizin çocuğunuz mutlu olsun diye mahallenin çocukları mutsuz mu olsun?' diyor. 'Özürlü çocuklarınız alıp buradan defolup gideceksiniz.' deniliyor. Muhtarı dinlemek istedik. Valinin talimatına rağmen komisyonun karşısına bile çıkmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrımcılık ve nefret suçu işleyen muhtarın yerine kayyum atanması gerektiğini, bunun soruşturmanın selameti açısından önemli olduğunu savunan Arık, "Bu çocukların tek ilacı eğitim" diye konuştu.

-Toplantıyı izleyenler ağladı

Otizm Federasyon Başkanı Veysel Şahin, 12 yaşında bir otizmli bireyin babası olarak TBMM'de bulunduğunu dile getirerek, Aksaray'da yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü ancak Türkiye'nin her yerinde bu tür olayların yaşandığını söyledi.

Şahin, "Parka gitsek dışlanıyoruz, otobüse binsek dışlanıyoruz, okula gitsek dışlanıyoruz. Biz de insanız biz de vatandaşız. Ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Bu çocuklar ebeveynlerin kaybettikleri zaman bu çocuklar ne olacak, asıl bunu da düşünmeliyiz. Kimler bakacak bu çocuklara?" diye sordu.

Otizmli çocuk annesi Saliha Şahinöz de çocuklar için alan mezunu öğretmenler istediklerini belirterek, "Sosyal projeler yapılsın. Ata binsinler, yüzsünler, sosyal etkinliklere katılsınlar. Çocuklarımız için eğitim merkezi, otizm yaşam merkezi yapılsın. Hepimiz vergi ödüyoruz. İçimiz yanıyor." dedi.

Anne Sermin Atalay da çocuğunu sürekli kucağında taşıdığını anlatarak, şöyle dedi:

"Ben öldükten sonra çocuğum ne olacak? Kim bakacak? Ben bunun cevabını istiyorum. Çocuğuma bakabilecek emin eller istiyorum, rahatlıkla ölebilmek için... Her gün Allah'a dua ediyorum, hiçbir anne evladının ölmesi için dua etmez ama ben diyorum ki 'Allah'ım beni evladımla aynı anda, benden sonraya bırakma evladımı...' Çünkü devletim evladıma bakacak kadar yeterli değil. Sadece bunu istiyorum. Bizi farkedin, ötekileştirmeyin, elimizden tutun."

Atalay'ın konuşması sırasında toplantıyı izleyenler, bazı görevliler ve gazeteciler gözyaşlarını tutamadı.

Basın toplantısı sırasında söz alan anneler, bu çocukların dışlanmaması gerektiğini ifade ederek, tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: AA