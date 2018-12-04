Selamlar
Bugün #gelisimuniversitesi #gastronomi
bölümü öğrencileriyle mutfaktayım. Gastronomi bölümünde eğitim gerçekten çok ciddi. Hem teorik hem de pratik dersler müthiş bir ciddiiyetle işleniyor. #gastronomi
mezunları sadece aşçılık öğreniyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mutfak sanatlarına bir bilim dalı hassasiyetiyle eğitim alarak, yani reçete öğrenerek değil neyi neden yapması gerektiğini anlayarak yetişen gençler geliyor. Sektörü bir kaç sınıf yukarıya taşıyacak olan bölüm, verdiği mezunlarıyla gurur duyuyor ve öğrencisini her anlamda destekliyor. Ben de onlarla birlikte olmaktan çok mutlu oluyorum ve gerçekten çok şey öğreniyorum.
04 Aralık 2018 Salı 23:05