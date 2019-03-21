Geliştirdiği 14 Eğitim Projesi İçin Patent Başvurusu Yaptı

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir öğretmen, hazırladığı 14 eğitim projesinin patentini almak için başvuruda bulundu.Konacık Mahallesindeki Şehit Serkan Göker İlkokulunda psikolojik danışman ve rehber öğretmenliği yapan 2 çocuk babası Serkan Sarıtaş, çocukların daha doyurucu eğitim, bilim, sanat, spor ve meslek eğitimi alması ve eğitim sistemine destek olması amacıyla bir süre önce çalışma başlattı.Sarıtaş, çizim yeteneğini de kullanarak, 8'i kutulu oyun olmak üzere, elektrikli araç, egzersiz aleti, boyalı kalem tutma ve açma aparatı, çocuğun elini kesemeyeceği makas ve fonksiyonel battaniye projesi geliştirdi.Girişimci öğretmen, kısa sürede tamamladığı projelerin patentini alıp, bu konuda faaliyet gösteren kurumlarla iletişime geçmek için patent başvurusunda bulundu."Çocuklarımızda dikkat eksikliği mevcut"Serkan Sarıtaş, geliştirdiği projelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir eğitim sektörünün içinde olduğunu, çocuklara ve insanlara daha çok faydalı işler yapmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.Çocukların bir kısmının çok iyi eğitim alırken, bir kısmının da eğitimden kopmuş durumda olduğunu gözlemlediğini ifade eden Sarıtaş, "Okullarda çok yoğun davranış problemleri yaşamaktayız, birçok çocuğumuz dikkat eksikliği, hiperaktif sorunlar içerisinde düşmüş durumda. Ailelerin çaresiz olduğunu görüyoruz. Bir şey yapılmalı diye düşündüm ve yola çıktım." dedi."Türkiye Eğitim Enstitüleri Profesyonel Eğitim Sistemi" adını verdiği bir proje geliştirdiğini belirten Sarıtaş, bu sistemde iç içe olan yapıları bir araya getirdiklerini, çocukların eğlenebileceği bir ortamda eğitim almalarını amaçladığını anlattı.Sarıtaş, eğitim bölgesindeki tüm olanakları, hem dijital alanla, hem kurdukları ekip yapısıyla, insanların önüne sermeyi hedeflediklerine değindi.Çocukların yetenekleri ve ilgilerinin sürekli bir gelişme içerisinde olduğunu ifade eden Sarıtaş, "30 yaşınızdan sonra iyi bir ressam olma durumunuz ortaya çıkabilir. Biz akademik eğitim planlamıyoruz. Resim, müzik dediğimiz sanat eğitimleri, bilim eğitimleri robot tasarımları, spor eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, el işi eğitimleri ve mesleki eğitimler planlıyoruz." diye konuştu.Öğrencilerin artık sanayiye veya meslek liselerine gitmek istemediğinin altını çizen Sarıtaş, yatay mimaride hazırlanmış, eğlencenin de eğitiminde, sinemanın da bir arada olduğu mesleki eğitimlerin, çocuklara çok erken yaşta verilebileceğine vurgu yaptı.Egzersiz aleti, elektrikli araç geliştirdiSarıtaş, yaptığı çalışmalarla, insanların çocuklarını sigaradan, alkolken, uyuşturucudan uzak, eğitim, spor yaptırabilecekleri ve eğlendirebilecekleri bir alan oluşturmayı hedeflediklerine de değindi.Geliştirdiği proje sayesinde, hem aileyi hem de çocuğunu bir arada tutarak eğitimin parçası haline getireceklerini belirten Sarıtaş, "Çocuklar yaptıkları eğitimleri diğer insanlara gösterebilecek ve hemen motivasyonunu alabilecekler. Ben bu eğitim sistemini geliştirdim. Bunu birilerine ulaştırmak kolay değil. Bunu yapmak için patent alma fikri aklıma geldi. Biri egzersiz aleti, biri elektrikli araç, 8'i de kutulu oyun olmak üzere 14 ayrı proje geliştirdim. Bunların patentini almak için başvuruda bulundum." diye konuştu.Fikirleri ve düşünceleri olan insanların çekinmemesi gerektiğini belirten Sarıtaş, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) gibi kurumların bu tür projeleri olan insanlara çok yardımcı olduğuna dikkati çekti."İnsanlara ulaşmak benim için çok önemli"22 yıllık öğretmen olarak öğrencilerine, durmak yerine üretmeyi aşıladığına işaret eden Sarıtaş, "Yeni fikirlere her zaman ihtiyacımız var. Bu ülkenin artık durmaya değil, üretmeye ihtiyacı var. Ben bir öğretmen olarak çocuklarıma onu da anlatmaya çalışıyorum. Tek yönlü olmayın diyorum. Ben çocuklara 'Leonardo da Vinci' örneğini veriyorum. Hem filozof, hem ressam hem de mühendis. Biz de artık kendimize güvenmeli ve içimizdeki o cevheri dışarıya çıkartmak için beklememeliyiz." ifadesini kullandı.Sarıtaş, geliştirdiği ve patent aşamasında olan ürünlerinin kısa süre sonra çocukların ve insanların hizmetinde olacağını ifade ederek, buradan elde edeceği gelirle de eğitim sisteminin yaşam parklarını kendisinin kuracağını kaydetti."Bilgi ve tecrübelerinden yola çıkarak analiz edilmiş"Gep Patent Bodrum Marka ve Patent Vekili Alper Erdoğan ise Türkiye'de düzenlenen sınai ve mülkiyet kanunuyla birlikte, artık yöntemlerin de patent tesciline konu olabildiğini ve bir buluş olarak adlandırılabildiğine vurgu yaptı.İnsanların sınırsız düşünebildiğini belirten Erdoğan, "Bir eğitim yöntemi, bir mail cevaplama yöntemi, kuaförün bulduğu saç boyama yöntemi gibi yöntemler bir patente konu olabilmektedir. Hocamızın yöntemi de kendi bilgi ve tecrübelerinden yola çıkarak bir ihtiyaç analizi dahilinde, özellikle ilköğretim öncesi ve devamında çocuklarımızın alternatif bir eğitim modeli diyebileceğimiz eğitimi daha keyifli ve eğlenceli deneylerle, etkinliklerle, spor, sanatsal kültürel faaliyetlerle ve tek bir çatı altında toplama fikrine dayanıyor." ifadesini kullandı.