Geliştirdiği eğitim modeliyle Türkiye 'yi Romanya 'da temsil edecek-Ebeveynlere çocuk gelişiminde yardımcı olacak mobil uygulama geliştirdiİSTANBUL - Eğitim sistemine yenilikçi bir bakış açısı kazandıran üniversite öğrencisi Cihan Buğdaycı, hayata geçirmek üzere olduğu eğitim modelini anlattı. Buğdaycı, tasarladığı eğitim modelinin 0-6 yaş grubu çocukların eğitiminde oldukça etkili olacağına inandığını kaydetti. Çocukların 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları için çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim modeli uygulanması gerektiğini ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cihan Buğdaycı, geliştirdiği eğitim modeliyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişiminde etkili olacak uygulamalar hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geliştirdiği eğitim modeliyle Mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek olan ve 40 ülkenin yer alacağı IFIA VE WIIPA Federasyonları yarışması EUROINVENT 2019'da Türkiye'yi temsil edeceğini söyleyen Buğdaycı, tasarladığı eğitim modelinin; anaokulu konseptini, paket uygulama modelini, dijital ortam da ise mobil modeli kapsadığını belirtti."0-6 yaş grubu çocukların eğitiminde ciddi bir boşluk var"Buğdaycı, eğitim modelini geliştirme sürecini şu ifadelerle anlattı: "İnsan beyninin en hızlı geliştiği evre 0-3 yaş evresidir. Ancak bizim eğitim sistemimizde 0-3 yaş aralığından ziyade daha çok lise ve üniversite eğitimi için yatırımlar yapılıyor. Bu eğitim sistemimiz için büyük bir problem. Bu problem üzerine ebeveynlerin kolaylıkla ulaşabileceği 0-3 yaş grubu için bir mobil uygulama geliştirdim. Modelimi New York 'ta düzenlenen bir yarışmaya sundum ve projem seçildi. Bu kapsamda New York'ta girişimcilik eğitimi aldım. Eğitimden sonra Türkiye'ye geldim ve saha araştırmalarında bulundum. Yaptığım araştırmalarda eğitim modelimi 0-6 yaş grubuna çıkarmam gerektiğini gördüm. Çünkü Türkiye'de eğitim alanında 0-6 yaş grubunda ciddi bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak için bir anaokulu modeli geliştirdim. Ancak herkes çocuğunu anaokuluna gönderemeyebilir. Bu nedenle mobil eğitim modelini de 0-6 yaş aralığına kadar çıkardım" diye konuştu.Mobil uygulama çocuk gelişiminde temel bilgileri içeriyorMobil uygulamanın neler içerdiğini anlatan Buğdaycı, "Mobil uygulamamızda hamile kadınlar için içerikler var. Bu uygulama hamile bir kadının gebelik sürecinde beslenmesinden yapacağı spora kadar bebek gelişimini takip eden bir model. Bunun yanı sıra ebeveynler bu uygulamayla çocuklarının duygusal, sosyal gelişiminin nasıl olması gerektiği konusunda da bilgiler edinebilecek. Ayrıca online oyunlarla içe içe olunan günümüzde uygulamamızda çocukları da düşündük. Çocuklar için bir oyun alanı tasarladık. Birçok online oyun var ve aileler bu oyunlar açısından oldukça tedirgin. Çünkü yanlış oyun seçimi ileride çocuğun gelişimini oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle mobil uygulamamızda 3-6 yaş grubundaki çocukların, sosyal ve motor becerilerini geliştirebilecekleri oyunlar tasarladık. Aileler ücretsiz olarak mobil uygulamamızdan temel bilgilere ulaşabilecekler" ifadelerinde bulundu.Buğdaycı şöyle devam etti: "Mobil uygulamayı kullanmak istemeyenler için bir paket uygulama hazırladık. Bu modelde mobil uygulamadaki içerikler yer alıyor. Aslında bakıldığında mobil uygulamamızın somut hali diyebiliriz. Bu model çocuğun doğumundan sonra 1. aydan başlayarak, 36. aya kadar anne ve bebeğe gerekli olan içeriklere sahip. Bu model, her ay için ayrı olarak hazırlanan paketlerin üyeliği olan ebeveynlerin evlerine ulaştırılması şeklinde planlandı. ""Türkiye'yi Romanya'da temsil edeceğiz"Projelerini Eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı'na sunacaklarını da belirten Buğdaycı, "Hedefimiz; doğum öncesinden başlayarak, 6 yaşına kadar bir eğitim modeli geliştirmek ve daha sonra bunu 18 yaşa kadar çıkarıp, 18 yıl boyunca devam eden ve ömür boyu etkisi olan bir eğitim modeli uygulamaktır. Eğitim modelimiz birçok platformda yenilikçi bulundu. Son olarak Mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek olan ve 40 ülkenin yer alacağı EUROINVENT 2019 yarışmasına katılmaya hak kazandık. Türkiye'yi Romanya'da temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.