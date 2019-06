Geliştiricilerin Doldurunca Bol Bol Ödül Kazanacakları Harika Anket: Developer Economics Survey Q2...

Developer Economics Survey, her yıl iki defa Developer Economics Topluluğu tarafından düzenlenen geniş kapsamlı bir anket. Sonuçlar, dünyadaki yazılım trendleri hakkında çok ciddi bilgiler veriyor, bütün geliştiricileri ortak bir akla ve dayanışmaya davet ediyor. Kariyerinde ya da kariyer planlarında yazılımcılık olan herkes, bu kapsamlı ankete katılarak yazılım dünyasına destek olabiliyorlar.Biz de Webtekno olarak, anketin 2019 ikinci çeyrek versiyonunu sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. En nihayetinde verilen ödülleri Türkiye'deki geliştiricilerin kazanma ihtimalini arttırıyor, Türkiye'deki yazılımcıların sözünü global boyutta daha etkili kılıyoruz.160 ülkeden ortalama 40 bin geliştiricinin katıldığı Developer Economic Q2 2019 anketinin bu yılki katılımcı ödülleri şu şekilde:Microsoft Surface 6 ProSamsung HMD Odyssey Sanal Gerçeklik EkipmanıSamsung ChromebookAWS Deepracer Programlanabilir ArabaOculus Rift SChoice of JetBrains IDE Lisansı6 aylık SitePoint Premium LisansıApple AirPods3B YazıcıDJI Tello DroneAmazon Echo30 dolar değerinde Easyspace hediye çeki25 dolar değerinde sanal Visa kartıDev.to hediye çekleriDeveloper Economics logolu PowerbanklerDeveloper Economics stickerlarıAnkete katılmak için ne yapmanız gerekiyor?Öncelikle bu anketin geliştirici araçları, platformları, programlama dilleri hakkında sizi çok derinlemesine bilgiye ulaştıracağını tekrar söyleyelim. Haliyle sizlere bu bilgiler sunması için sorduğu sorular da bu yönde olacak. Anket ortalama 35 dakika vaktinizi alacak. Dilediğiniz zaman mola verebilir, istediğinizde anketi geri dönüp tamamlayabilirsiniz.Anket sayfasına ulaşmak için buraya tıklayın,Sayfa açıldıktan sonra Developer Economics hesabınızla giriş yapın ya da hızlıca yeni bir hesap oluşturun.Take the Survey yazısına tıklayarak, anketinizi doldurmaya başlayın.Unutmayın: Dilediğiniz zaman ankete mola verebilirsiniz, ancak tamamlamazsanız, ödül kazanma şansınız bulunmaz.Herkese bol şans, tüm geliştiricilere kariyerlerinde başarılar dileriz.