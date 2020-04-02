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Gemerek'e giriş çıkışlar kapatıldı

Gemerek'e giriş çıkışlar kapatıldı -Gemerek'te korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çift yönlü olarak trafiğe kapandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında Çatalyol olarak bilinen Gemerek Kayseri girişi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

02.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:36
Gemerek 'e giriş çıkışlar kapatıldı
-Gemerek'te korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çift yönlü olarak trafiğe kapandı
SİVAS - Sivas 'ın Gemerek ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında Çatalyol olarak bilinen Gemerek Kayseri girişi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, ilçeye yapılan giriş ve çıkışların kontrol altına alınabilmesi için ilçenin Kayseri karayolu ile bağlantısının sağlandığı Çatalyol olarak bilinen Gemerek Kayseri girişi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu kararın ardından ilçe giriş ve çıkışlarının tek noktadan yapılması sağlandı. Karar belediye hoparlörlerinden anons edilerek halka duyuruldu.
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Gemerek’e giriş çıkışlar kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Gemerek, Sivas, Yerel

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Gemerek'e giriş çıkışlar kapatıldı
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