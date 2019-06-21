Gemerek MYO'da mezuniyet heyecanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek
Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) mezuniyet heyecanı yaşandı.
Gemerek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Macit Çatak
, Jandarma
Komutanı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Serkan Küçük
, Gemerek MYO yönetici ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrenciler katıldı.
Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
Meslek Yüksek Okulu'ndan 8 programdan 120 öğrenci mezun oldu.