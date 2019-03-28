Gemerek Osb'ye Yatırım Atağı

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Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman ve iş adamları, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.Ziyarette iş adamları, Gemerek OSB'ye kazandırmak istedikleri sanayi tesisleri ve çeşitli yatırımlar hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdi.Sivas'ta önceliklerinin istihdam olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:"Sivas 1. OSB doldu. 2. OSB'nin altyapısı hazırlanıyor. Şarkışla OSB'de yatırımcılarımız var. Şimdi sıra Gemerek ilçemizdeki OSB'yi canlı hala getirip, bölgedeki işsizlik oranını minimize etmek. Daha önce Gemerek Kaymakamımıza ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesi yönünde talimatlarda bulunmuş, bölgeye istihdam yaratacak girişimcilerin de davet edilmesi noktasında çalışma yapılmasını istemiştik. Geldiğimiz nokta gerçekten sevindirici. Yaklaşık 40 firmanın yatırım için kapımızı çalması bizleri heyecanlandırmıştır. Bizler de üzerimize düşeni yapıp, Gemerek OSB'nin tüm sorunlarını çözeceğiz. Farklı illerden buraya yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimizin emrinde olacağız. Gemerek OSB'yi gündemimizin ilk sırasına aldım."Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman da OSB'ye müdür ataması yapıldığını, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapıldığını, 37 firmanın da arsa tahsis talebinde bulunduğunu söyledi.