Gemi kaptanını Hint Okyanusu'nda öldüren şüpheli tutuklandı
Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:35
Hint Okyanusu'nda kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz Aralık ayında İnce Karadeniz isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Hint Okyanusu'nda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A., Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.
Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirilen Ergin A., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ergin A., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Ergin A.'nın savcılık sorgusunda, olayı kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ergin A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Geçtiğimiz Aralık ayında İnce Karadeniz isimli gemi Endonezya'nın Semerang limanından yük aldıktan sonra okyanusa açılmış, gemi kaptanı Bora Ekşi öncesinde tartışma yaşadığı makine yağcısı Ergin A. tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu Hint Okyanusu'nda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A., Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.
Sri Lanka'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirilen Ergin A., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ergin A., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Ergin A.'nın savcılık sorgusunda, olayı kabul ettiği ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Ergin A., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Bora Füzesi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı