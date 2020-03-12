GEMİ KAPTANINI ÖLDÜREN ZANLIYA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ (1)
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
12.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:27
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz ' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.- İstanbul
Kaynak: DHA
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