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Gemi kaptanını öldüren zanlıya tutuklama talep edildi (1)

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

12.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:29
Gemi kaptanını öldüren zanlıya tutuklama talep edildi (1)
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz ' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren şüpheli Ergin A. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Karadeniz, Güncel

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