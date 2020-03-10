Gemi ve yat sektörü 2020'ye hızlı başladı
Türkiye'de yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını oransal bazda en çok artıran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu.
10.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:47
Türkiye 'de yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını oransal bazda en çok artıran sektör, yüzde 53 yükselişle gemi ve yat sektörü oldu.
Kaynak: Dunya.com
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