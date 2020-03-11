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Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.

11.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:20
Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye 'ye getiriliyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Sri Lanka, Türkiye, Güncel

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