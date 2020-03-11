Gemide bıçaklanan kaptanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.
11.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:20
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye 'ye getiriliyor.
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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